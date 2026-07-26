Sivas\'ta Kaza: 1 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrildiği kazada 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Koyulhisar ilçesi D-100 kara yolu Aşağı Kale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. R.P. idaresindeki 16 BNK 722 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak dere kenarına devrildi. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H.P., S.P., ve A.P. yaralandı. Araçta bulunan K.A.P. (5) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından devrilen araçtan çıkarılarak ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden K.A.P.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.