Sivas'ta Kaza: Kaynana Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas'ta Kaza: Kaynana Hayatını Kaybetti

Sivas\'ta Kaza: Kaynana Hayatını Kaybetti
19.02.2026 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teravih namazına giderken otomobilin çarptığı Nadiye Akalın hayatını kaybetti, gelini ağır yaralandı.

SİVAS'ta, teravih namazına gitmek için caddenin karşısına geçmek isteyen Nadiye Akalın (78) ile gelini Zeliha Akalın'a (57) otomobil çarptı. Kazada kaynana hayatını kaybederken, gelini ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ali Muhtar Camiine teravih namazına giden Nadiye Akalın ile gelini Zeliha Akalın'a, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle gelin ve kaynana yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Nadiye Akalın'ın hayatını kaybettiği, gelini Zeliha Akalın'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralı Zeliha Akalın, ambulansla sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nadiye Akalın'ın cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü F.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Sivas, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kaza: Kaynana Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: Kısa sürede kayda değer başarı alındı
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kaza: Kaynana Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.