Köy Okulundan Bilardo Şampiyonluğu

Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Bilardo Türkiye Finalleri'nde şampiyon oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinden başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada Altınyayla Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Subaşı Türkiye birincisi, Sevimnaz Şimşek ikinci ve Esengül Şimşek üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, öğrencileri ziyaret ederek tebrik etti.

Erdoğan, kırsalda eğitim veren bir köy okulunun Türkiye şampiyonluğu ve dereceleri elde etmesinin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, bu başarının inanç, gayret ve fedakarlığın eseri olduğunu belirtti.

Okulda bilardo sporunun gelişim sürecine de değinen Erdoğan, öğretmenlerin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayarak, öğretmenlerin ek ders ücretlerinden ayırdıkları kaynaklarla okula bilardo masası kazandırdıklarını ifade etti.

Bu fedakarlığın öğrencilerin ulaştıkları başarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, okul yönetimini, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik etti.

Toy ise öğrencileri tebrik ederek, köy okulundan Türkiye dereceleri çıkararak örnek bir başarı hikayesi yazdıklarını aktardı.

Öğrencilerin azmi ile öğretmenlerin fedakarlığının çok önemli olduğunu belirten Toy, elde edilen başarının tüm eğitim camiasına ilham verdiğini ifade etti.