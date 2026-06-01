Köy Okulundan Bilardo Şampiyonluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köy Okulundan Bilardo Şampiyonluğu

01.06.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Altınyayla'daki Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu öğrencileri, Yıldız Kızlar Bilardo Türkiye Finalleri'nde birinci, ikinci ve üçüncü olarak büyük başarı elde etti. Öğretmenlerin fedakarlığıyla kazanılan bilardo masası sayesinde gelen şampiyonluk, örnek bir hikaye olarak takdir topladı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu öğrencileri, 2025-2026 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldız Kızlar Bilardo Türkiye Finalleri'nde şampiyon oldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinden başarılı sporcuların katıldığı şampiyonada Altınyayla Şehit Hasan Subaşı Kürkçüyurt Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Subaşı Türkiye birincisi, Sevimnaz Şimşek ikinci ve Esengül Şimşek üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ile İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, öğrencileri ziyaret ederek tebrik etti.

Erdoğan, kırsalda eğitim veren bir köy okulunun Türkiye şampiyonluğu ve dereceleri elde etmesinin son derece kıymetli olduğunu ifade ederek, bu başarının inanç, gayret ve fedakarlığın eseri olduğunu belirtti.

Okulda bilardo sporunun gelişim sürecine de değinen Erdoğan, öğretmenlerin öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek amacıyla büyük bir özveri gösterdiğini vurgulayarak, öğretmenlerin ek ders ücretlerinden ayırdıkları kaynaklarla okula bilardo masası kazandırdıklarını ifade etti.

Bu fedakarlığın öğrencilerin ulaştıkları başarının temelini oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, okul yönetimini, öğretmenleri, öğrencileri ve velileri tebrik etti.

Toy ise öğrencileri tebrik ederek, köy okulundan Türkiye dereceleri çıkararak örnek bir başarı hikayesi yazdıklarını aktardı.

Öğrencilerin azmi ile öğretmenlerin fedakarlığının çok önemli olduğunu belirten Toy, elde edilen başarının tüm eğitim camiasına ilham verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Eğitim Öğretim Yılı, Yerel Haberler, Hasan Subaşı, Altınyayla, Türkiye, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köy Okulundan Bilardo Şampiyonluğu - Son Dakika

Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
Dev toz bulutu Hindistan’da bir kenti yuttu Dev toz bulutu Hindistan'da bir kenti yuttu
Myanmar’da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı Myanmar'da büyük facia: 46 ölü, 74 yaralı
Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu
Ukrayna’dan Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı Ukrayna'dan Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı

15:35
Gülten’i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
Gülten'i öldürmeden önce not yazıp çelenk göndermiş
15:31
2026 Dünya Kupası alev alacak İşte yeni kurallar
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
15:28
Altında 8 bin TL için tarih verildi
Altında 8 bin TL için tarih verildi
14:52
Büyük oynuyor Hakan Safi’den Conte’ye 2 yıllık teklif
Büyük oynuyor! Hakan Safi'den Conte'ye 2 yıllık teklif
14:18
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
14:07
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 15:58:31. #7.12#
SON DAKİKA: Köy Okulundan Bilardo Şampiyonluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.