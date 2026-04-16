Sivas'ta Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması Düzenlendi

16.04.2026 15:07
Sivas'ta ortaokul ve liseler arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokul ve liselerarası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, burada yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in kalplerin şifası, yolları aydınlatan ilahi bir kandil olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i okumanın, anlamanın gerçek kurtuluş olduğunu belirten Tutkun, şunları kaydetti:

"Kur'an'ı güzel okumak sadece bir ses güzelliği değil, kalbin, ruhun ve niyetin güzelliğinin de bir yansımasıdır. Sevgili öğrenciler, sizler bugün burada sadece bir yarışmaya katılmıyorsunuz. Aynı zamanda Kur'an'la kurduğunuz gönül bağını bizlere gösteriyor, bu mukaddes emanete sahip çıktığınızı ilan ediyorsunuz. Din ve değerler alanı seçmeli dersleri, öğrencilerimizin sadece akademik değil, ahlaki ve manevi yönden de güçlü bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır."

Yarışmada, kızlarda Sivas Fen Lisesi öğrencisi Aslı Nur Cücen birinci, Halis Gülle Anadolu Lisesi öğrencisi Ümmü Gülsüm Yalçın ikinci, Sivas Lisesi öğrencisi Meryem Aslı Biçer ise üçüncü oldu.

Ortaokullar da ise birinciliği Özel İdare Ortaokulu Öğrencisi Ravza Kılıç, ikinciliği Danışment Ortaokulu Öğrencisi Eda Bilici, üçüncülüğü ise Gazipaşa Ortaokulu Öğrencisi Beyza Bide elde etti.

Erkeklerde de Sivas Lisesi öğrencisi Mustafa Tekin birinci, Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ukkaşe Yiğit Yağmur ikinci, Safa Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem Argut üçüncü oldu.

Ortaokullarda ise birinciliği Özel Safa Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Emren, ikinciliği Yunus Emre Ortaokulu öğrencisi Yunus Emir Korkmaz, üçüncülüğü Özel İdare Ortaokulu öğrencisi Ömer Faruk Abak elde etti.

Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
