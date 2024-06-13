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Sivas'ta, Kurban Bayramı'nda çalışacak nöbetçi fırınlar belli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi tarafından belirlenen ve 3 gün sürecek nöbetçi fırın uygulamasında her gün için iki fırın ekmek üretimi yapacak.

Bayramın birinci günü Kardeşler Ekmek ve EKPA, ikinci günü Kaplan Ekmek ve Yıldırım Ekmek, üçüncü günü ise Gülertaş Ekmek ve Sarıyıldız Ekmek fabrikaları açık olacak.

Bayramın son günü ise kentteki tüm fırınlar ekmek üretecek.