Sivas\'ta leyleklerin akıma kapılmaması için yuva aparatı yerleştirildi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde vatandaşlar, leyleklerin akıma kapılmaması için aydınlatma direğine yuva aparatı yerleştirdi.
Gültekin Mahallesi sakinleri, elektrik direğinde bulunan yuvalarda konaklayan leyleklerin akıma maruz kalmalarını önlemek amacıyla yuva aparatı hazırlattı.
Aparat, elektrik iletim şirketi görevlilerince direğe yerleştirildi.
Mahalle sakinlerinden Mustafa Gültekin, AA muhabirine, leylekler için iki yuva aparatı yaptırdıkları, birini direğe yerleştirdiklerini belirterek, "Mahallemizde leylek yuvaları yoğunlukta ve her sene artıyor. Bunun için girişimde bulunduk." dedi.
Gültekin Mahallesi muhtarı Talip Kılıç da ilgili kurumlarla koordineli şekilde leylek yuvası aparatını direğe monte ettiklerini söyledi.
Kılıç, leyleklerin elektrik akımına kapılarak ölmemesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktardı.
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