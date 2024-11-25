Sivas\'ta Mahsur Kalan 4 Çoban ve Bin Koyun Kurtarıldı

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Sivas'ta mahsur kalan 4 çoban ve bin koyunun kurtarılma anı kamerada

SİVAS - Sivas'ta önceki gün etkisini göstere kar ve fırtına nedeniyle arazide mahsur kalan bin koyun ve 4 çobana ulaşıldı. Çoban ve hayvanların kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İç Anadolu Bölgesi'nde birçok ili etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Sivas'ta da etkili oldu. Kent merkezi dahil birçok ilçede olumsuzluğa neden olan kuvvetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle küçükbaş hayvan sürüleri arazide mahsur kaldı. Önceki gün akşam saatlerinde etkili olan tipi sonrası Altınyayla ilçesi Kurt deresi mevkiinde mahsur kalan 4 çoban ile Yalçın Doğan'a ait bin koyuna ulaşmak için Deliilyas Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 7 saatlik hummalı çalışmaları sonuç verdi. 4 çoban ve koyun sürüsünün kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin kurtardığı çobanlar ve koyunlar Deliilyas Beldesi'ne götürüldü. Bin koyundan 20'sine ulaşılamazken çobanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.