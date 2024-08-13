Sivas'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Sivas\'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Sivas'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı bir kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

13.08.2024 23:09
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SİVAS'ta yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı H.D (44) ağır yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Aksu Parkı yakınlarında meydana geldi. S.T. yönetimindeki 58 AFJ 034 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan H.D. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.D. tedavi altına alındı. H.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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