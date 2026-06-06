Sivas\'ta Nadir \'Ayı Gülü\' Çiçeği Açtı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, koruma altında olan ve halk arasında "şakayık" olarak da bilinen "ayı gülü" çiçek açtı.

İlçenin yüksek rakımlı ormanlık alanlarında kendiliğinden yetişen nadir bitki türü, mayıs ve haziran aylarında kırmızı renkli çiçeğiyle kendini gösteriyor.

Ayı gülü, yılda sadece 20 ila 30 gün boyunca ilçenin Tozanlı bölgesinde görülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından takip altında tutulan bitki türlerine zarar verilmesini engellemek amacıyla yasal tedbirler uygulanıyor. Ayı gülü, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan bitkiyi koparan, kökünden söken ya da ticari amaçla toplayan kişilere 699 bin 245 liradan başlayan idari para cezası uygulanıyor.