Sivas\'ta Nesli Tükenen Vaşak Görüldü

Güncel

Türkiye'de nesli tükenen hayvanlar listesinde yer alan vaşak, Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir mahallede görüldü.

Kemalpaşa Mahallesinde yaşayan Volkan Karadağ, evinin balkonunda dinlenirken evlerinin önünden geçen vaşağı gördü.

Karadağ, ilçe merkezinde ilk defa vaşak gördüklerini, bu duruma çok sevindiklerini belirtti.

Vaşak daha sonra gecenin karanığında bölgeden ayrıldı.

Karadağ, gece olmasından dolayı görüntüyü net çekemediğini söyledi.