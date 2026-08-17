Sivas'ta Nuri Demirağ Gök Bilim Merkezi - Son Dakika
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Sivas'ta Nuri Demirağ Gök Bilim Merkezi

Sivas\'ta Nuri Demirağ Gök Bilim Merkezi
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Sivas'taki yarım binalar, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi'ne dönüştürülecek.

Sivas'ta yapımı tamamlanmayan ikiz binalar, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi'ne dönüştürülecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamidiye Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanamayan ve herhangi bir fonksiyon verilemeyen ikiz binalar, Valilik tarafından hazırlanan projeyle Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi olarak hizmet verecek.

Merkez, Valilik himayesinde, TÜBİTAK desteği ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilecek.

Alanda devam eden çalışmaları inceleyen Vali Yılmaz Şimşek, 29 Ekim'de açılması hedeflenen merkezin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

Geçmiş dönemlerde bu alan içerisinde inşaatı tamamlanamayan veya fonksiyon verilemeyen bazı yapılar bulunduğunu belirten Şimşek, "Bunlardan ilki egzotik park olarak planlanan ve şu an gençlik kampı içerisinde bulunan binamızdı. Bu yarım kalan binanın tamamlanması için ihalemizi geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. İnşallah binanın hazır hale getirilmesi ile birlikte mevcut gençlik kampımızın yatak kapasitesi 70'ten 260'a ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Şimşek, yarım kalan diğer yapıların ise şu an önünde bulundukları ikiz bina olduğunu anlattı.

Uzun yıllardır atıl durumda bulunan bu yapılar için de çok özel bir proje hazırladıklarını, TÜBİTAK desteği ve İl Özel İdaresi işbirliğinde yürütülen bu projenin tamamlanmasıyla şehre önemli bir havacılık ve gök bilim merkezini kazandıracaklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Merkezimize de Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden olan hemşehrimiz Nuri Demirağ'ın adını veriyoruz. Burada da onun adını yaşatıyoruz. Yaklaşık 65 milyon liralık hibe desteğiyle yürütülen bu proje, inanıyorum ki çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturacak, onları geleceğin teknolojilerine hazırlayacak önemli bir eğitim ve bilim merkezi olacak. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın gökyüzüne uzanan hedeflerine katkı sunacak, gençlerimiz bu merkezden ilham alarak yetişecek."

Şimşek, merkezin iki ana bölümden oluşacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Birinci bölümde öğrencilerimizin uygulamalı eğitim alabilecekleri ve deneyimleyerek öğrenebilecekleri 5 farklı atölye yer alacak. Astronomi, tasarım, teknoloji, matematik ve doğa bilimleri atölyelerinde çocuklarımız ve gençlerimiz bilimle doğrudan temas kurma imkanı bulacak. İkinci bölüm ise havacılık, uzay ve teknoloji temalı sergi ünitelerinden oluşacak. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bilimle iç içe vakit geçirebilecekleri bir keşif alanı olarak hizmet verecek. Hedefimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümü olan 29 Ekim'de bu önemli eseri hizmete sunmak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Nuri Demirağ Gök Bilim Merkezi - Son Dakika

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