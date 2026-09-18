Sivas\'ta öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı, 13 öğrenci ve 3 polis yaralandı

Sivas'ta öğrenci servisi ile polis ekip aracının çarpışması sonucu 13'ü öğrenci, 3'ü polis olmak üzere 16 kişi yaralandı.

C.G. (32) idaresindeki 58 S 0170 plakalı öğrenci servisi, Dört Eylül Mahallesi'nde polis ekip otosuyla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 13 öğrenci ve 3 polis memuru, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, Devlet Hastanesinde yaralıları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.