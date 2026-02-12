Hafik'te Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'tan Zara ilçesi istikametine giden Y.Y.B. (38) yönetimindeki 58 HG 515 plakalı minibüs, Hafik ilçesi yakınlarında yoldaki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, refüje ve bariyerlere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü ile minibüste bulunan ve Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yaptıkları öğrenilen öğretmenler E.A. (40) ve K.S.O. (30) yaralandı.

Yaralılar, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.