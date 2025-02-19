Sivas'ta Okullar Kar ve Buzlanma Nedeniyle Tatil Edildi

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SİVAS'ta kar ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar ve düşük hava sıcaklıklarının etkisiyle il merkezi ve ilçelerde kuvvetli buzlanma meydana gelmesinin tahmin edildiği hatırlatılarak, "Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Sivas il genelindeki, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malül, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.