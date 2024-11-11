Sivas'ta Orman Varlığı İki Katına Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Orman Varlığı İki Katına Çıktı

Geniş Video İzle

Sivas'ta 11 Kasım'da düzenlenen etkinlikle 11 bin fidan dikildi, ormanlık alan 504 bin dekara ulaştı.

11.11.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın orman varlığı 20 yılda iki katına çıktı

SİVAS - Sivas'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü çerçevesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte halaylar eşliğinde 11 farklı noktada toplam 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Sivas'ta fidanlar toprakla buluştu. Sivas Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivas Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, fidan dikimi öncesi bir süre halay çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, 11 farklı lokasyonda 11 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Sivas'ın ormanlık alanı 504 bin dekara yükseldi

Geleceğe ve insanlığa nefes olmak için bir araya geldiklerini ifade eden Sivas Vali Vekili İhsan Maskar ise, "11 Kasım malumlarınız olduğu üzere Milli Ağaçlandırma Günü, sadece fidan dikmek değil aynı zamanda gelecek nesillere yeşil bir gelecek bırakmanın da önemini hatırlatan bir gündür. Birlik ve beraberliğimiz doğa için yapabileceklerimizin sınırı olmadığını kanıtlıyor. Birlikte daha yeşil bir dünya için çalışabiliriz. Sivas'ın coğrafi konum ve genişliği, farklı iklimsel şartları, yeraltı ve yerüstü kaynakları, toprak kaynakları yeryüzü şekilleri ve sulak alanları çevresel açıdan üzerinde önemle durulması gereken hususlar içermektedir. Son 20 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte ilimizin ormanlık alanı, 373 bin dekardan 504 bin dekara çıkarılmıştır. Daha önce ilimizin ormanlık alanı yüzde 9 iken 2024 yılı istatistik verilerine göre yüzde 18'e ulaşmıştır. Amacımız ilimizin ortalamasını yüzde 29 orman varlığına ulaştırmaktır. 2024 yılı ilimiz genelinde 32 bin dönüm alanda 3 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün de 11 bin ağacı toprakla buluşturacağız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı programda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fidan dikti. Program sonunda vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Güncel, Çevre, Yaşam, Sivas, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Orman Varlığı İki Katına Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Orman Varlığı İki Katına Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.