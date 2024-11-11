Sivas'ta Orman Varlığı İki Katına Çıktı

Güncel

Sivas'ın orman varlığı 20 yılda iki katına çıktı

SİVAS - Sivas'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü çerçevesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte halaylar eşliğinde 11 farklı noktada toplam 11 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Sivas'ta fidanlar toprakla buluştu. Sivas Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivas Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. Etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar, fidan dikimi öncesi bir süre halay çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, 11 farklı lokasyonda 11 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Sivas'ın ormanlık alanı 504 bin dekara yükseldi

Geleceğe ve insanlığa nefes olmak için bir araya geldiklerini ifade eden Sivas Vali Vekili İhsan Maskar ise, "11 Kasım malumlarınız olduğu üzere Milli Ağaçlandırma Günü, sadece fidan dikmek değil aynı zamanda gelecek nesillere yeşil bir gelecek bırakmanın da önemini hatırlatan bir gündür. Birlik ve beraberliğimiz doğa için yapabileceklerimizin sınırı olmadığını kanıtlıyor. Birlikte daha yeşil bir dünya için çalışabiliriz. Sivas'ın coğrafi konum ve genişliği, farklı iklimsel şartları, yeraltı ve yerüstü kaynakları, toprak kaynakları yeryüzü şekilleri ve sulak alanları çevresel açıdan üzerinde önemle durulması gereken hususlar içermektedir. Son 20 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile birlikte ilimizin ormanlık alanı, 373 bin dekardan 504 bin dekara çıkarılmıştır. Daha önce ilimizin ormanlık alanı yüzde 9 iken 2024 yılı istatistik verilerine göre yüzde 18'e ulaşmıştır. Amacımız ilimizin ortalamasını yüzde 29 orman varlığına ulaştırmaktır. 2024 yılı ilimiz genelinde 32 bin dönüm alanda 3 milyon fidan ve tohumu toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Bugün de 11 bin ağacı toprakla buluşturacağız." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetliler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi. 7'den 70'e birçok vatandaşın katıldığı programda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fidan dikti. Program sonunda vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı.