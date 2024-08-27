Sivas'ta Orman Yangını 14 Saatlik Çalışmayla Söndürüldü - Son Dakika
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Sivas'ta Orman Yangını 14 Saatlik Çalışmayla Söndürüldü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 14 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangına köylülerin de destek verdiği belirtildi.

27.08.2024 10:35
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SİVAS'ın Yıldızeli ilçesindeki orman yangını, ekiplerin 14 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Yıldızeli ilçesi Yusufoğlan köyü yakınlarındaki arazide dün saat 16.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakındaki ormana da sıçradı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Yusufoğlan köyü ile çevre köyler de destek verdi. Yangın, ekiplerin 14 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Sivas'ta Orman Yangını 14 Saatlik Çalışmayla Söndürüldü - Son Dakika
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