Sivas'ta Orman Yangınında Dozer Operatörü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Orman Yangınında Dozer Operatörü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken dozerin dereye yuvarlanması sonucu operatör Yusuf Mengeş hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alınırken, Mengeş'in cenazesi defnedildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başsağlığı mesajı yayımladı.

06.08.2024 18:06
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Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait bir dozer, yol açma çalışması yaptığı sırada yaklaşık 80 metre mesafeden dereye yuvarlandı.

Operatör Yusuf Mengeş (47) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Operatör son yolculuğuna uğurlandı

Mengeş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Evli ve 3 çocuk babası Mengeş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ayyıldız Camisi'ne getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Mengeş'in naaşı Yukarıtekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Mengeş'in ailesinin yanı sıra Sivas Vali Yardımcısı ve Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Karayolları 16. Bölge Müdürü Mustafa Türksoy, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mengeş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yumaklı, mesajında şunları kaydetti:

"Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu dozerin devrilmesi sonucu şehit olan Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü personeli Yusuf Mengeş kardeşimize Allah rahmet eylesin. Şehidimizin acılı ailesine sabır diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun."

Sivas Valiliği tarafından yayımlanan mesajda ise "Hafik ilçesi Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için görevlendirilen Karayolları 16. Bölge Müdürlüğüne ait dozerin yol açma çalışması esnasında dereye yuvarlanması sonucu vefat eden operatör Yusuf Mengeş'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas'ta Orman Yangınında Dozer Operatörü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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