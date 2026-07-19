Sivas\'ta Otomobil Biçerdöverle Çarpıştı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde biçerdöverle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
R.B. (23) yönetimindeki 05 AAP 098 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Kıraç köyü mevkisinde, İ.B. idaresindeki biçerdöverle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.B. (30) ve K.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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