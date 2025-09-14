Sivas\'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
H.Ş. yönetimindeki 61 LA 553 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolunun Seyfebeli Geçidi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüyle araçta bulunan S.Ş. ve M.Ş. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
