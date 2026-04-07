Sivas'ın Suşehri ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 58 AGK 143 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçağıl mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.D. ve Y.M. yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
