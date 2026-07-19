Sivas'ın Hafik ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ferit Balkaya yönetimindeki 25 ACC 341 plakalı otomobil, Yarhisar köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile Azizcan Balkaya ve Ayşe Karadağ Balkaya, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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