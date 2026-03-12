Sivas'ta ana şebeke su borusunun patlaması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi'nde patlayan borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne (SİBESKİ) haber verdi.
Bölgeye gelen SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak suyu kesti.
Su birikintileri oluşan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken vatandaşlar da yoldan geçmekte zorlandı.
Trafik ekipleri yolun bir bölümünü trafiğe kapatırken, ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.
Sivas'ta Su Borusu Patladı, Trafik Aksadı
