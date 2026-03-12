Sivas'ta Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nda geleneksel ramazan şenliği düzenlendi.
Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından müzik öğretmeni Serap Hastaoğlu Gül yönetiminde, öğrenci korosu ilahiler okudu.
Manilerin okunmasının ardından bilgi yarışması yapıldı.
Okul Müdürü Süleyman Öcalan, ramazanın ruhunu yaşatacak, kültür ve inançlarını pekiştirecek etkinliklere önem verdiklerini belirti.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Ramazan Şenliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?