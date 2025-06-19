Sivas'ta Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Merkez Kuruldu - Son Dakika
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Sivas'ta Sahipsiz Hayvanlar İçin Yeni Merkez Kuruldu

19.06.2025 11:26
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Sivas Valiliği, sahipsiz hayvanlar sorununu çözmek amacıyla modern bir rehabilitasyon merkezi açtı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Valilik himayesinde belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili kurumların işbirliğiyle Sivas'ın gündeminden sahipsiz hayvanlar konusunu kaldırmak istediklerini belirtti.

Şimşek, AA muhabirine, yaklaşık 77 dönüm arazi üzerine bölgenin en modern tesisini kurduklarını söyledi.

İl, ilçe ve köylerde bulunan sahipsiz köpeklerin toplanarak Meraküm Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi'ne getirildiğini belirten Şimşek, hayvanların bakım ve beslenme süreçlerinin hassasiyetle takip edildiğini dile getirdi.

Dönüşümünü hızlı bir şekilde tamamladıkları merkeze yaklaşık 2 aydır hayvan almaya başladıklarını anlatan Şimşek, "Bilindiği üzere sahipsiz hayvanlar sorunu ülkemizin önemli meselelerinden biri olarak maalesef ülke gündemindeki yerini korumaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda geçtiğimiz yıl yeni düzenlemeler yapıldı. 25 binin üzerinde nüfusa sahip olan belediyelere barınak kurma zorunluluğu getirildi. Hayvanları toplama ve en yakın barınağa ulaştırma görevi ise tüm belediyelere ve il özel idarelerine verildi." diye konuştu.

Şu ana kadar toplanan 900 sahipsiz köpek merkeze getirildi

Şimşek, Sivas'ın coğrafi büyüklüğü ve yerleşim yeri sayısı göz önünde bulundurulduğunda il geneli için Sivas Belediyesine ait barınağın kapasitesinin yeterli olmadığını ifade etti.

Bu kapsamda tüm paydaşlarla işbirliğinin zorunlu olduğunu ve Valiliğin öncülük ederek bizzat yönettiği yeni bir sürece girdiklerine dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu amaç doğrultusunda Meraküm bölgesinde bulunan ve İl Özel İdaremize ait olan tesisin kapasitesini artırarak Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon ve Bakımevi olarak hizmete açtık. Kırsal yerleşim yerlerinden toplanarak tesisimize getirilen sahipsiz hayvan sayısı şu an itibarıyla 900 oldu. Bununla birlikte il merkezindeki sahipsiz hayvanların toplanması görevi yine Sivas Belediyesi uhdesinde devam edecek. Köylerdeki ve ilçe merkezlerindeki sahipsiz köpekleri biz toplayarak tesise getireceğiz."

Tesiste günlük 1 ton mama üretiliyor

Şimşek, sahipsiz hayvanların toplanması için gerekli araç ve hayvan ambulanslarının hazır olduğunu belirtti.

Vatandaşların bu konuda ulaşabilecekleri bir ihbar hattını da hizmete sunduklarını dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, en önemli bakım maliyetlerinden biri olan mamayı da tesisimizde üreterek hayvanların taze ve hijyenik şartlarda beslenmesini sağlıyoruz. Tesisimizin açılışından itibaren faaliyette olan mama üretim makinemizin günlük 1 ton yem üretim kapasitesi bulunuyor. Öğrenci yurtları başta olmak üzere kurum yemekhaneleri ve restoranlardan alınan günlük yemek artıklarıyla burada üretim kesintisiz devam ediyor. Tabii bu arada sahipsiz hayvanlar konusunda vatandaşlarımızın da üzerine düşen önemli sorumluluklar var. Bunlardan en önemlisi, ister şehirde ister köyde yaşasın tüm vatandaşlarımızın sahiplendikleri hayvanlarına çip taktırarak kimliklendirme zorunluluğu bulunuyor. Bu konuda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz köy köy gezerek özellikle çoban köpeklerinin çiplendirilmesi için vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlıyor. Çip takılmamış tüm hayvanların sahipsiz olarak kabul edileceğini ve ekiplerimiz tarafından toplanacağını vatandaşlarımızın bilmesini istiyoruz."

Amaçlarının güvenlik sorunu haline gelen bu konuyu gündemlerinden çıkarmak olduğunu vurgulayan Şimşek, "Valilik himayesinde belediyeler, kaymakamlıklar ve ilgili kurumların işbirliğiyle Sivas'ın gündeminden sahipsiz hayvanlar konusunu kaldırmak istiyoruz. Aynı zamanda, hayvanlar için daha yaşanabilir doğal alanlar oluşturarak kısırlaştırma gibi önleyici tedbirlerle hayvan popülasyonunu kontrol altına da almak istiyoruz. Tüm bu çaba ve çalışmalarla bu sorunu Sivas'ın gündeminden çıkararak kalıcı bir çözüm üretmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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