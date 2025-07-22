Sivas'ta Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sivas'ta çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.

A.A. (34) ile aralarında husumet bulunan O.K. (36), Eğriköprü Mahallesi Kızılırmak Nehri kenarında karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. ve O.K, aynı tüfekle birbirini bacaklarından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan O.K. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, A.A. ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.