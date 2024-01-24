Sivas\'ta silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı

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Sivas'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Eğriköprü Mahallesi'nde bir kafede karşılaşan B.Ç. (50) ile B.G. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenden kavga çıktı. B.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile B.G'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan B.G. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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