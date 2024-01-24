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Sivas'ta silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı

Sivas'ın Eğriköprü Mahallesi'nde bir kafede çıkan kavgada B.Ç. adlı kişi, üzerinde bulunan tabanca ile B.G'ye ateş etti. Yaralanan B.G. polis ve sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas\'ta silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı
24.01.2024 - 20:09,
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Sivas'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Eğriköprü Mahallesi'nde bir kafede karşılaşan B.Ç. (50) ile B.G. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenden kavga çıktı. B.Ç. üzerinde bulunan tabanca ile B.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan B.G. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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