Sivas\'ta tarım işçisi minibüsü otomobille çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta tarım işçisi minibüsü otomobille çarpıştı, otomobildeki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas-Ankara kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsle bir otomobil çarpıştı. Direkli-Bedirli Kavşağı'nda meydana gelen kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sivas'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.E.A. yönetimindeki 41 ACL 135 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile M.D. (49) idaresindeki 58 AEC 664 plakalı otomobil Sivas- Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki R.D. (47) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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