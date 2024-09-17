Sivas'ta Tasarlayarak Öldürme Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Sivas'ta "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.P'yi il merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.