Sivas'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
E.K. (35) yönetimindeki 58 AV 561 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi'nde A.İ.B. idaresindeki 58 AHA 535 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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