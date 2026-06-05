Sivas'ta Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sivas'ta Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti

Sivas\'ta Trafik Kazası: Çift Hayatını Kaybetti
05.06.2026 19:15
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Sivas'taki kazada Özkan ve Ayşe Şahinkaya hayatını kaybetti, çocukları yaralandı.

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Özkan Şahinkaya (42) ile eşi Ayşe Şahinkaya (45), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Özkan Şahinkaya yönetimindeki 58 AHB 600 plakalı otomobil ile Musa Bal (54) yönetimindeki 58 AT 879 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya ve hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal hayatını kaybetti. Kazada Şahinkaya çiftinin çocukları Merve (12) ve Buse Şahinkaya (16) ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Özkan ve Ayşe Şahinkaya çifti için ikindi namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Ay Yıldız Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Şahinkaya ailesinin yakınları Yıldız Belediyesi Başkanı Ali Aydemir, Güneykaya Belediye Başkanı Hüseyin Kırışkuzu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri Sıra Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal ise merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde toprağa verildi. Yaralanan Merve ve Buse Şahinkaya'nın tedavilerinin ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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