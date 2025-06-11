Sivas'ın Gemerek ilçesinde traktörle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
F.F.B. yönetimindeki 66 ADT 947 plakalı motosiklet, Sanayi Caddesi üzerinde T.Ş. yönetimindeki 58 AEY 454 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gemerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta Traktör-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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