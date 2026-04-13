Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 28 Bin Hap Ele Geçirildi

SİVAS'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 28 bin 56 hap ve 1222 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 28 bin 56 sentetik hap, 3 parça halinde toplam 1222 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma' suçu kapsamında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.