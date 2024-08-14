Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, fişek, bıçak ve narkotik madde içiminde kullanılan materyal ele geçirildi.

14.08.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçede "aranan şahıs ve narkotik madde kullanımına" yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli ile narkotik madde kullandıkları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 61 fişek, 2 özel yapım bıçak ve 5 adet narkotik madde içiminde kullanılan materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Operasyon, Narkotik, Şarkışla, sivas, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Adalet Bakanı Tunç’a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi Adalet Bakanı Tunç'a, Sokak Röportajı Sonrası Tutuklanan Genç Kadınla İlgili Soru Yöneltildi
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
13:55 Adalet Bakanı Tunç’tan Can Atalay açıklaması: Meclis’in yapabileceği bir şey yok Adalet Bakanı Tunç'tan Can Atalay açıklaması: Meclis'in yapabileceği bir şey yok
13:51 Memur maaşlarına ek ikramiye Hesaplara yatacağı tarih netleşti Memur maaşlarına ek ikramiye! Hesaplara yatacağı tarih netleşti
12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
23:15 Yine rahat durmadı Mauro Icardi’den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım Yine rahat durmadı! Mauro Icardi'den Fenerbahçe elenir elenmez olay paylaşım
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 15:15:38. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement