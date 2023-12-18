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Sivas'ta yaralı puhu tedavi altına alındı - Son Dakika
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Sivas'ta yaralı puhu tedavi altına alındı

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir köy muhtarı, tarladan dönerken yaralı bir puhu buldu. Muhtar, kuşu kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Sivas\'ta yaralı puhu tedavi altına alındı
18.12.2023 - 09:39,
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Sivas'ın Hafik ilçesinde köy muhtarının bulduğu yaralı puhu tedavi altına alınacak.

Durulmuş köyü muhtarı Nurettin Sonkur, yaptığı açıklamada, tarladan eve döndüğü sırada yaralı kuşu bulduğunu belirterek, "Kargaların bağrıştığını ve uçuştuğunu gördüm. O yöne gittiğimde yaralı kuşu gördüm. Kanadı bahçe teline takılmıştı ve telden kurtararak kuşu eve getirdim." dedi.

Sonkur, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdiğini, puhunun teslim alınarak tedavi edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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