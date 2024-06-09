Sivas'ta Yıldırım Düşmesi Sonucu 38 Koyun Öldü

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, sürü bulunan araziye yıldırım düşmesi sonucu 38 koyun öldü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Duran Uzun, koyunlarını arazide otlatırken sağanak başladı. Bu sırada sürünün bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Yıldırımın nedeniyle sürüde bulunan 38 koyun öldü. Ölen 38 koyunun, arazide açılacak çukura gömüleceği belirtildi.
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