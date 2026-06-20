Sivas'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) kimliğini unutan ve okullarını karıştıran öğrencilere polis ekipleri yardım etti.
Kent merkezinde kimliğini unutan 4 öğrenci ve okullarını karıştıran 5 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinden yardım istedi.
Gerekli desteği veren ekipler, öğrencileri sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) yetiştirdi.
Öğrenciler ve veliler, polislere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta YKS Yardımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?