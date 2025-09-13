Sivas\'ta Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

E.Ö. (38) idaresindeki 16 ACL 69 plakalı otomobil, M.Y. yönetimindeki 58 SC 767 plakalı traktöre çarparak devrildi. S.B'nin (25) kullandığı 28 AE 006 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparken yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y, F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.İ.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.