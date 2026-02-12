Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 51 Araç Hasar Gördü - Son Dakika
Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 51 Araç Hasar Gördü

12.02.2026 11:16
Buzlanma nedeniyle Sivas'ta meydana gelen kazalarda 51 araç hasar gördü, 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 51 araçta hasar oluştu, 3 kişi yaralandı.

İl merkezinde gece etkili olan yağmur ile soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde yollarda gizli buzlanma meydana geldi.

Buzlanma sonucu farklı bölgelerde yaşanan zincirleme trafik kazalarında toplam 51 araç hasar gördü.

Ulaşımda kısa süreli aksamalara neden olan kazalarda 3 kişi de hafif yaralandı.

Kaynak: AA

