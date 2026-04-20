Sivas'ta Zirai Don Uyarısı

20.04.2026 18:42
Sivas Valiliği, 1300 metreye kadar zirai don beklentisi olduğunu açıkladı. Çiftçiler tedbirli olmalı.

Sivas Valiliği kent genelinde zirai don beklentisi olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, Sivas genelinde gece saatlerinden itibaren 1300 metre rakıma kadar olan bölgelerde hafif kuvvette, 1300 metre ve üzerindeki yüksek kesimlerde ise yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtildi.

Zirai don hadisesinin bugün saat 22.00'den, yarın saat 10.00'a kadar etkili olacağının tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Başta üreticilerimiz ve çiftçilerimiz olmak üzere, zirai don riskine karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

