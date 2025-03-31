Sivas'taki Esrarengiz Kayalar Merak Uyandırıyor - Son Dakika
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Sivas'taki Esrarengiz Kayalar Merak Uyandırıyor

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Sivas'ın Kangal ilçesindeki devasa kayalar, ilginç oluşumları ve halk hikayeleri ile dikkat çekiyor.

31.03.2025 11:04
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Bozkırın ortasındaki devasa kayalar köylünün merak konusu oldu

SİVAS - Sivas'ta bozkırın ortasında bulunan ve yapısı ile dikkat çeken kayalar, merak konusu oldu. Neden oluştuğu bilinmeyen devasa kayalar, dron ile havadan görüntülendi.

Sivas'ın Kangal ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Sarıpınar köyü, sınırlarında bulunan ilginç kayalarıyla dikkat çekiyor. Uçsuz bucaksız tarım arazisi içerisinde boş arazide bulunan ilginç kayaların nasıl oluştuğu merak ediliyor. Yüksekliği 5 metreyi aşan kayaların çapı 2 ila 4 metre arasında değişiyor. Bozkırın ortasındaki esrarengiz kayalar, görüntüleri kadar rivayetiyle de dikkat çekiyor. Bir rivayete göre; köyde yaşayan bir erkek aynı köyden bir kızı sevmiş. Ancak kız başkası ile evlenmiş. Kızın evleneceği gün düğün alayının bölgeden geçtiği sırada oğlan 'taş olasınız' diyerek beddua etmiş. Düğün alayı da oracıkta taş kesilmiş. Dron ile havadan da görüntülenen kayalar, turizme kazandırılmayı bekliyor.

"Biz de merak ediyoruz"

Sarıpınar köyünde yaşayan Ayhan Yıldırım, "Bizim buranın ismi 'Ağ kaya' diye geçiyor. İhtiyarlardan duyduğumuza göre bu düğün merasimiymiş. Kızı istemediği adama verince taş kesilmiş. Büyüklerimizden duyduğumuz bu yönde. Biz de bunları ilginç buluyoruz. Neden oluşmuş, erozyondan mı oluşmuş? Biz de merak ediyoruz ama sadece bu kadarını biliyoruz. Bu kayayı görenler neden oluşmuş diye soruyor. Onlar da merak içinde kalıyor, onlar sorduğu zaman biz daha çok merak ediyoruz. Yüksekliği 5 metreyi aşanlar var çapı 4 metre olanlar da var. Yetkililerin burayı incelemesi lazım. Belki turistik bir yer olur ve bölgemize katkısı olur" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas'taki Esrarengiz Kayalar Merak Uyandırıyor - Son Dakika

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