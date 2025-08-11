Sivas\'tan Çeyiz Desteği

Sivas Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "Gülkart Çeyiz Projesi", genç çiftlerin yuva kurma sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 18-30 yaş arası yeni evlenen çiftlere toplam 20 bin lira tutarında destek sağlayan projenin genç çiftler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şunları kaydetti:

"3 Temmuz'da çeyiz desteğimizi duyurmuştuk. 1 ay içerisinde 35 çiftimiz bizden 20'şer bin lira destek almaya hak kazandı. Çeyiz desteği başvurularımız devam etmekte olup, yeni evlenen çiftlerimiz belediyemizin internet sayfasında yer alan sosyal destek bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Destek alan çiftlerimize de güle güle harcamalarını temenni ediyorum. Proje kapsamında uygun şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin lira olmak üzere toplamda 20 bin lira destek veriyoruz."

Uzun, projeyi Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfen geliştirdiklerini belirterek, yeni yuva kuran çiftlere destek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.