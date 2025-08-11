Sivas'tan Çeyiz Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'tan Çeyiz Desteği

Sivas\'tan Çeyiz Desteği
11.08.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Belediyesi, yeni evlenen çiftlere 20 bin lira çeyiz desteği veriyor. Başvurular devam ediyor.

Sivas Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen "Gülkart Çeyiz Projesi", genç çiftlerin yuva kurma sürecine katkı sağlamaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 18-30 yaş arası yeni evlenen çiftlere toplam 20 bin lira tutarında destek sağlayan projenin genç çiftler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, şunları kaydetti:

"3 Temmuz'da çeyiz desteğimizi duyurmuştuk. 1 ay içerisinde 35 çiftimiz bizden 20'şer bin lira destek almaya hak kazandı. Çeyiz desteği başvurularımız devam etmekte olup, yeni evlenen çiftlerimiz belediyemizin internet sayfasında yer alan sosyal destek bölümünden başvurularını gerçekleştirebilirler. Tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Destek alan çiftlerimize de güle güle harcamalarını temenni ediyorum. Proje kapsamında uygun şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin lira olmak üzere toplamda 20 bin lira destek veriyoruz."

Uzun, projeyi Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfen geliştirdiklerini belirterek, yeni yuva kuran çiftlere destek olmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Sivas Belediyesi, Sivas Belediyesi, Belediye, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'tan Çeyiz Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

11:37
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
Depreme yayın sırasında yakalanan radyocu büyük korku yaşadı
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
23:50
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 12:07:09. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas'tan Çeyiz Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.