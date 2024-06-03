Sivas Ulaş'ta Kadın Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Sivas Ulaş'ta Kadın Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sivas Ulaş\'ta Kadın Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen kadın giyim ve el sanatları sergisi açıldı. Serginin açılışını Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül gerçekleştirdi. Zafer, kadınların kurslarda sanat icra ettiğini ve meslek edindiğini belirterek, kadınların üretici olmasının önemine vurgu yaptı.

03.06.2024 12:09
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce kadın kursiyerlerin hazırladıkları kadın giyim ve el sanatlarından oluşan yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Müdürlüğü ek binasında düzenlenen serginin açılışı, Ulaş Kaymakamı Emre Zafer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül tarafından gerçekleştirildi.

Zafer, burada yaptığı konuşmada, kadınların kurslarda hem sanat icra ettiklerini hem de meslek edindiklerini söyledi.

Kadınlar için açılan kursların önemli olduğunu belirten Zafer, "Kursiyerlerimizin yıl boyunca yapmış oldukları kadın giyim ve el sanatları sergisinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şunu gördük ki özellikle kadınlarımıza fırsat tanındığında çok kaliteli ürünler ortaya çıkartıyorlar." dedi.

Zafer, kadınların üretici olmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler de üretime katkı sunmak, kadınlarımızın el becerisi ve meslek edinmesine katkı sağlamak için kurslarımızı düzenliyoruz ve devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Zafer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Coşgun, El Sanatları Teknoloji Nakış Öğretmeni Neslihan Karakaş, Giyim Üretim Teknoloji Öğretmeni Hatice Şahin Arslan ve kursiyerleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sivas Ulaş'ta Kadın Kursiyerlerin Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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