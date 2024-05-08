Sivas Ulu Cami'de Kapsamlı Restorasyon Başlıyor - Son Dakika
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Sivas Ulu Cami'de Kapsamlı Restorasyon Başlıyor

Sivas Ulu Cami\'de Kapsamlı Restorasyon Başlıyor

Sivas'taki tarihi Ulu Cami, 117 santimetrelik eğimiyle dikkat çeken minaresi ve 827 yıllık geçmişiyle kapsamlı bir restorasyon sürecine giriyor. Restorasyon projesi kapsamında minare ve cami içinde çeşitli çalışmalar yapılacak. Minarenin çelik bağlantılarla korunması ve caminin çürüyen yerlerinin tamir edilmesi planlanıyor. Ayrıca, caminin avlu ve tuvaletler kısmında da düzenlemeler yapılacak.

08.05.2024 14:15
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Temelden uca 117 santimetrelik eğime sahip Sivas'taki Selçuklu dönemi eserlerinden tarihi Ulu Cami'de kapsamlı restorasyon yapılacak.

Kentte, Selçuklu Sultanı 2. Kılıçarslan'ın oğlu Kutbüddin Melikşah tarafından 1197'de inşa ettirilen ve Anadolu'daki ilk camilerden olan Ulu Cami'nin minaresi 117 santimetrelik eğimiyle dikkati çekiyor.

Kentin simge eserleri arasında yer alan 827 yıllık caminin minaresi için Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, minare öncelikli olmak üzere cami için hazırlanan kapsamlı restorasyon projesi tamamlandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulan projenin kabul edilmesinin ardından çalışmalara başlanılacak.

Minarenin çelik bağlantılarla korunması hedefleniyor

Restorasyon projesinde sondaj yöntemiyle cami minaresinin iç kısmından zeminine kadar inilmesi ve 8 çelik bağlantı ile desteklenmesi planlanıyor.

Minarede yapılacak çalışmaların ardından caminin ana binasında da çeşitli restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Minare ve cami için ayrı ayrı hazırlanan proje kapsamında binanın çürüyen yerleri tamir edilecek, üzerindeki fazla yükler temizlenecek ve caminin iç yapısına uygun olmayan parçalar restore edilecek.

Caminin avlu ve tuvaletler kısmında da bazı çalışmaların yapılması projede yer alıyor.

Öte yandan tarihi cami FPV dron ile görüntülendi.

Sivas Ulu Cami

Anadolu'nun en eski camilerinden Ulu Cami, Anadolu'daki mimarlık tarihinde cami iç mekan fikrinin gelişmesinde önemli yapı taşları arasında yer alıyor.

Avlusuna üç yönden girişi ve düz damlı, dikdörtgen planlı, kufe tipli cami sınıfına giren ender örnekler arasında yer alan tarihi yapı, kubbe fikrinin henüz gelişmediği dönemde inşa edildi. Cami, bazı bilim adamlarına göre Danişmentli dönemi eseri olarak da kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Ulu Cami'de Kapsamlı Restorasyon Başlıyor - Son Dakika

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