Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkezi kafeterya önüne kadar yürüdü. Etkinlikte konuşan tıp fakültesi öğrencisi Semih Yasir Çelenk, Gazze'de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi ve İsrail'in Gazze'yi soykırıma dönüştürdüğünü belirtti. Çelenk, insanlığın zulmün durdurulması ve sorumluların cezalandırılması için destek çağrısında bulundu.

09.05.2024 15:17
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Sivas'ta üniversite öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Sivas Filistin Dayanışma İnisiyatifi tarafından düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi önünde toplanan öğrenciler ve bazı hastane çalışanları, Türk ve Filistin bayraklarıyla merkezi kafeterya önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına basın bildirisini okuyan tıp fakültesi öğrencisi Semih Yasir Çelenk, Gazze'de devam eden saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diledi.

Aylardır süren saldırılara rağmen Gazze'yi terk etmeden mücadele eden, onurla direnen, kendini İslam'a ve Mescid-i Aksa'ya adamış Gazze halkını selamlayan Çelenk, "Gazze'deki durum kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. İsrail, Gazze'nin tamamını bir toplama kampına çevirmiş durumda ve hiçbir hukuk, ahlak kuralını tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde adeta soykırım yapmaktadır." dedi.

Çelenk, bütün insanlığı yapılan zulmün durdurulmasına ve sorumluların cezalandırılmasına destek olmaya çağırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Üniversite Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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