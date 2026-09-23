Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TOHM ve SEM binası ile Ulu Cami restorasyonunu inceledi - Son Dakika
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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TOHM ve SEM binası ile Ulu Cami restorasyonunu inceledi

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Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki TOHM ve SEM binası ile güreş salonundaki çalışmaları inceledi. 7 bin 908 metrekare kapalı alanlı binada 222 yatak kapasiteli 74 sporcu odası bulunduğunu belirten Şimşek, Ulu Cami'deki restorasyonu yerinde gördü.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte devam eden yatırımları inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde yakın zamanda hizmete açılması planlanan Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) binası ile Güreş Antrenman ve Fitness Salonu'nu ziyaret etti.

Tesislerde yürütülen çalışmalar ve gelinen aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Şimşek, 7 bin 908 metrekare kapalı alana sahip TOHM ve SEM binasında, 222 yatak kapasiteli 74 sporcu odasının yanı sıra, 100 kişilik konferans salonu, sosyal aktivite alanları, sauna, şok havuzu, yemekhane, mutfak ve idari birimlerin bulunduğunu belirtti.

Vali Şimşek, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaat alanında Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve yüklenici firma yetkililerinden projenin mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında Ulu Cami'yi ziyaret eden Şimşek, Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Şimşek, caminin tarihi dokusunun ve özgün mimari özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, minare yüzey restorasyonu için çelik iskele kurulduğunu, minarede temizlik ve bakım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Caminin çatı bölümünde ise ahşap üst döşeme kaplama çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Şimşek, sahada görev yapan personele çalışmalarında kolaylık diledi.

Şimşek'e, incelemeleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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