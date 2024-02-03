Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi\'nde kayak sezonunu açtı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kayak sezonunu açan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde basın mensupları ile bir araya geldi.
Vali Şimşek, kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan brifing aldı.
Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, "Kayak sezonumuzu başlatmış bulunuyoruz. Şu anda tesisimiz yüzde 100 doluluğa ulaştı. Tam kapasite ile sezonu açmış durumdayız. İnşallah kazasız, belasız verimli bir sezon geçiririz." dedi.
Şimşek, kayak sezonunun son yılarda geç başladığını anlatarak, "Kayak merkezimiz şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta, 2016'dan buyana vatandaşımıza hizmet veriyor. Merkezimiz her geçen gün yerini güçlendirmekte. Bugüne kadar 10 ülkeden, 45 ilimizden ziyaretçi ağırladık." ifadelerini kullandı.
Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nin Sivas'ın marka değerini yükselttiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:
"Bu tesisten mümkün olduğu kadar Sivaslıların faydalanması gerekiyor. Bizim de burada hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Biz arzu ediyoruz ki daha çok gencimiz, sporcumuz kayak sporuyla tanışsın. Öncelikle Yıldız Dağı'na gelen turistler, Selçuklu'ya başkentlik yapmış kentin kültürel zenginliklerini de gezme imkanı bulsun. En önemli avantajımız geçen yıl hizmete sunulan Yüksek Hızlı Tren, bunun sayesinde artık Ankara'dan ve o güzergahtaki illerden daha hızlı bir şekilde ilimize ulaşım imkanı sağlanmış durumda."
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk de Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nin, Sivas'ın en önemli yatırımlarından olduğunu belirterek, "Sivas, doğa ve kültür turizminin başkenti sayılabilecek illerimizden bir tanesi, kayak tesisleri ile de kış turizmine önemli katkı sağlıyor." diye konuştu.
Programa İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş da katıldı.
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