Sivas ve Yozgat\'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kadın Samsun\'da yakalandı

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Sivas ve Yozgat'ta hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 kadın, Samsun'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas ve Yozgat'ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ile para çaldıkları tespit edilen Z.K. (42) ve F.G. (33) isimli kadınların Samsun'a geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelileri takip eden ekipler, ikametleri gözetleyerek hırsızlık yapmaya çalışan iki kadını suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin 152'şer suç kaydı bulunduğu tespit edildi.