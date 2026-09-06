Sivas Yıldız'da traktörün ot biçme makinesi 52 yaşındaki Abdullah Selvi'yi canından etti
Sivas'ın Yıldız beldesinde 52 yaşındaki Abdullah Selvi, traktörünün arkasına takılı ot biçme makinesinin vücuduna çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Selvi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi; cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Sivas'ta bir kişi, ot biçme makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yıldız beldesinde yaşayan Abdullah Selvi (52), traktörüyle Üçpınar mevkisindeki tarlasına ot biçmeye gitti.
Selvi burada traktörün arkasına takılı ot biçme makinesini çalıştırdığı sırada makine vücuduna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Selvi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından Selvi'nin cenazesi, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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