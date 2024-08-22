Sivas Zara\'da Ziraat Odası Başkanı Üreticilerle Buluştu

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Sivas'ın Zara ilçesinde Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, köy ziyaretlerinde üreticilerle bir araya geldi.

Akdeğirmen, Karahasan, Korkut, Danışık, Girit, Kızılkale, Dipsizgöl, Çaylı, Çandır, Sucak köylerini ziyaret eden Şimşek, muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelerek tarım ve hayvancılıkla ilgili görüşmeler gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır köyleri gezdiklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"O günden bugüne hiç ekim, biçim, dikim yapılmamış arazilerin hala aynı şekilde olduğunu gördüm. Devlet desteklemeleriyle tarımsal faaliyetler desteklenmektedir. Yonca, nohut ekimleri yapılarak bu araziler ülke ve ilçe ekonomisine ve tarımına kazandırılmalıdır. 30-35 yıldır sürülmemiş arazilerin varlığı milli zarardır. Köylerimizin konumlandığı tepelerde tatlı badem, çam, ardıç, iğde, akasya fidanları, tohumlarıyla ağaçlandırma seferberliği yapılmalıdır. Eğimli ve düz arazilerin bir şekilde işlenmesi ve tarıma kazandırılması çok önemlidir."