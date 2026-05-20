4. sınıf öğrencisi Sümeyye Azra Koçyiğit, Yeşilay yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Sivas Merkez Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Azra Koçyiğit, Yeşilayın bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nda Türkiye birincisi oldu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde binlerce gencin bağımlılığa karşı sesini duyurduğu yarışmada Koçyiğit, "Ekranın Bittiği Yer" eseriyle edebi eserler kategorisinde birincilik kazandı.

Şehit Ebubekir Ekinci İlkokulu Müdürü Vahdettin Polat, Türkiye birincisi olan Sümeyye Azra Koçyiğit'i makamında misafir etti.

Sümeyye Azra'yı elde ettiği üstün başarıdan dolayı tebrik eden Polat, bu anlamlı derecenin tüm okulu ve şehri gururlandırdığını ifade etti.

Başarılı öğrenciyi ödüllendiren Polat, Sümeyye Azra'nın eğitim hayatında edindiği bu güzel birikimde emeği geçen ve onu sevgiyle yetiştiren tüm öğretmenlerine teşekkür etti.